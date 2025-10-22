Las entradas más baratas del Azulejos-Dodgers de béisbol se disparan a 2.000 dólares

Las entradas para el Rogers Centre de Toronto, que solo pueden ser compradas a través de la multinacional Ticketmaster, se agotaron en pocos minutos nada más iniciarse su venta en la mañana del martes. El estadio de los Azulejos tiene capacidad para algo más de 39.000 espectadores.

Aunque el precio oficial de los asientos más baratos es de unos 250 dólares canadienses (180 dólares estadounidenses o 150 euros), en la propia web de Ticketmaster esas mismas entradas están ahora a la reventa por más de 2.000 dólares canadienses.

El precio para asientos mejor situados, que normalmente cuestan 500 dólares, se sitúa por encima de los 12.000 dólares canadienses.

Algunos usuarios han denunciado que, a pesar de estar en la lista de espera para adquirir entradas, fueron incapaces de acceder a los billetes porque desaparecieron inmediatamente nada más iniciarse su venta. Y en pocos segundos, aparecieron en el mercado de reventa de Ticketmaster con precios desorbitados.

La última vez que los Azulejos llegaron a la Serie Mundial, en 1993, las entradas más baratas costaban 32 dólares canadienses. Contabilizada la inflación, ese precio sería hoy 62 dólares canadienses.

Los precios para la final han provocado las protestas de los aficionados, incluido Doug Ford, el jefe del Gobierno de la provincia de Ontario, donde se sitúa Toronto.

Ford declaró este miércoles que en su opinión, "están estafando a la gente" y advirtió que investigará el monopolio que tiene Ticketmaster para la venta de entradas para espectáculos.

"Cuando tienes a un solo actor en el mercado que controla las entradas, eso no es correcto para la gente, así que en este momento lo estamos revisando", dijo.

Ticketmaster se enfrenta a una demanda en Estados Unidos presentada por la Comisión Federal de Comercio del Gobierno federal que acusó a la empresa, y a su matriz, LiveNation, "de tácticas ilegales de reventa" y de "engañar a artistas y consumidores sobre el precio y los límites de los billetes".

Ticketmaster ya se enfrentó en Canadá a una demanda colectiva por ocultar comisiones en entradas compradas en 2018. El caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial por el que la empresa pagó a principios de este año 6 millones de dólares canadienses.

Mientras, los hoteles y bares de Toronto prevén que la World Series supondrá millones de dólares para la ciudad. Cifras dadas a conocer este miércoles señalan que en estos momentos, la demanda de habitaciones de hotel es un 22 % más elevada que en las mismas fechas de 2024.