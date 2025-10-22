Lavreysen se agiganta y guía a Países Bajos que renueva su título de velocidad por equipos

La medalla inclinó la balanza a favor del multicampeón Harrie Lavreysen, que suma su primer oro en Santiago y amplía a 17 su récord de coronas.

Esta final fue el primer duelo de la batalla entre el ciclista récord Lavreysen y el más veloz del mundo, el británico Matthew Richardson, y terminó con el primer lugar para el holandés con un tiempo de 41.691 segundos, y 0.369 centésimas de ventaja sobre su rival.

El equipo neerlandés integrado además por Jeffrey Hoogland y Roy van den Berg, que también fueron campeones en 2024 junto a Lavreysen, fueron más veloces que Richardson y sus compañeros británicos Harry Ledingham-Horn y Joseph Truman que terminaron con la plata.

El tercer lugar quedó para Australia con un tiempo de 42.611, que se impuso en su duelo ante Francia por el bronce con Daniel Barber, Ryan Elliott y Leigh Hoffman, los dos últimos medallistas de plata en el pasado Mundial.

Las esprínteres de Países Bajos Kimberly Kalee, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet conquistaron el título por equipos al registrar en la final por el oro un crono de 45 segundos y 743 centésimas.

Superaron a las británicas, que habían sido primeras en la clasificatorias, y que se quedaron con la plata al marcar un tiempo de 46.003.

Las neerlandesas fueron menos veloces que en la primera ronda, pero fueron mejores que el equipo británico de Emma Finucane, Iona Moir, Rhianna Parris-Smith.

El bronce quedó en manos de Australia con Alessia McCaig, Molly Mcgill y Kristine Perkins al cerrar con 46.773 segundos para imponerse ante Polonia (48.033), que desplazó por las medallas a Estados Unidos, que fue mejor en la primera ronda.

El trío de mexicanas integrado por Luz Gaxiola, Jessica Salazar y Yuli Verdugo destacó entre las eliminadas con un tiempo de 47.445, más bajo que el de las estadounidenses que fue de 47.631.

El equipo de las colombianas, con las medallistas panamericanas junior Stefany Cuadrado y Marianis Salazar y la experimentada Juliana Gaviria, lograron meterse en la primera ronda y finalizaron con un tiempo de 47.943 segundos.

La neerlandesa Lorena Wiebes, campeona hace un año en el Mundial en Ballerup, reeditó su corona en el scratch 10 km femenino al finalizar primera y convertirse en la primera medallista de oro del campeonato en Santiago.

La ciclista, de 26 años, era la rival más fuerte y la única de las finalistas de 2024 que corrió en la capital chilena. En segundo lugar llegó la danesa Amalie Dideriksen, mientras que la neozelandesa Prudence Fowler se quedó con el bronce.

La española Eva Anguela Yaguez terminó en el decimosexto lugar de 24 competidoras, en tanto que la mexicana María Antonieta Gaxiola finalizó vigésima y la siguió la chilena Javiera Garrido.

El equipo danés, actual campeón mundial y olímpico en persecución por equipos, certificó su avance a la final por medallas al cronometrar un tiempo de 3 minutos, 45 segundos y 756 segundos al imponerse en su duelo ante Nueva Zelanda en la primera ronda.

El equipo integrado por Tobías Hansen, Niklas Larsen, Lasse Leth, Rasmus Pedersen domina la prueba siendo el más rápido y quedó emparejado con Australia, que marcó un tiempo de 3:46.569 al ganarle al equipo británico.

Los aussies corrieron con Oliver Bleddyn, Liam Walsh, Blake Agnoletto, Conor Leahy y van por el oro ante los daneses en la final de este jueves a partir de las 17.30 hora local (20.30 GMT).

Los estadounidenses, por su parte, se impusieron ante los suizos y se metieron en la lucha por el bronce con un tiempo de 3:48.460, en la que enfrentarán al equipo alemán que cronometró 3:49.002.