Rodgers, ante el reto de vencer a Packers y sellar triunfos ante los 32 equipos de la NFL

Pittsburgh recibirá a Green Bay el próximo domingo en uno de los juegos más atractivos que tiene como ingrediente especial que es el primero de Rodgers ante los Packers, a los que defendió durante 18 temporadas y guió a ganar un Super Bowl.

El veterano de 41 años dejó Green Bay al final de la campaña 2022 para firmar con los New York Jets, con los que se perdió prácticamente todo 2023 por una rotura de tendón de Aquiles.

El año pasado los Packers no estuvieron en el calendario de los neoyorquinos.

En este 2025, Rodgers eligió a los Steelers para jugar su temporada número 21 y este domingo tendrá la posibilidad de unirse a las leyendas Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees y Brett Favre como los únicos mariscales de campo en la historia que han derrotado a los 32 equipos que forman la liga.

Luego de ocho partidos, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL tiene a Pittsburgh en camino de 'playoffs' como líder de la división Norte de la Conferencia Americana (AFC) con cuatro triunfos y dos derrotas.

Los Packers son uno de los rivales más fuertes de la Conferencia Nacional (NFC), en la que marchan en la cima del Norte con marca de 4-1-1.

Además del Steelers-Packers, entre los 11 partidos programados para el domingo destaca la visita de los Dallas Cowboys, la mejor ofensiva y peor defensiva de la liga, a los Denver Broncos, que, comandados por Bo Nix, son primeros en el Oeste de la AFC.

En otro partido, los campeones Philadelphia Eagles, números uno del Este de la NFC, chocarán ante los New York Giants, que desde que colocaron a Jaxson Dart, novato de 22 años, como pasador principal, en lugar del veterano Russell Wilson, han renovado sus esperanzas de luchar por un lugar en 'playoffs'.

La semana ocho arrancará este jueves con el duelo Los Angeles Chargers-Minnesota Vikings y concluirá el lunes, cuando los Kansas City Chiefs, que han dejado atrás su crisis de derrotas, choquen con los Washington Commanders, con los que Jayden Daniels, su quarterback titular, está en duda por una lesión.

Partidos de la semana ocho de la temporada de la NFL:

Domingo 26.10: Falcons-Dolphins, Bengals-Jets, Patriots-Browns, Eagles-Giants, Panthers-Bills, Ravens-Bears, Texans-49ers, Saints-Buccaneers, Broncos-Cowboys, Colts-Titans, Steelers-Packers.

Descansan: Lions, Raiders, Rams, Cardinals, Seahawks y Jaguars.