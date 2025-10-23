Polideportivo

Baloncesto sudamericano: Panteritas clasifican a semifinales

La selección paraguaya de baloncesto consiguió este jueves una gran victoria por 68-57 contra Chile por el FIBA U17 Sudamericano Femenino de baloncesto y avanzó a la fase semifinal del certamen que se disputa en nuestro país, en el COP Arena.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 22:48
Gilda Duarte, baluarte en el conjunto de las panteritas U17.
Gilda Duarte, baluarte en el conjunto de las panteritas U17.

Este viernes, las paraguayas pelearán por el primer lugar en el choque contra Venezuela (20:00), también clasificada a la fase semifinal del torneo basketero.

Lea mas: Kings y Gold arriba

En cuanto al partido de este jueves, las albirrojas empezaron de abajo, pues iban cayendo 10-15 en el primer cuarto, para tener un gran segundo chico de 22-14.

En el tercer cuarto mantuvieron la ventaja (19-18) y las panteritas tuvieron un gran cierre ganando el cuarto final 18-9.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Argentina clasificada. La selección albiceleste ya avanzó a “semis” al ganar todos sus partidos por el Grupo A.

El siguiente cupo lo definen este viernes Brasil y Ecuador.

* Programa del viernes. 12:30 Brasil vs. Ecuador, 15:00 Uruguay vs. Bolivia; 17:30 Chile vs. Colombia, 20:00 Venezuela vs. Paraguay.

El sábado serán los partidos de clasificación del 5° al 8° y las semifinales. El domingo surgirán los mejores.