Baloncesto sudamericano: Panteritas clasifican a semifinales

Este viernes, las paraguayas pelearán por el primer lugar en el choque contra Venezuela (20:00), también clasificada a la fase semifinal del torneo basketero.
Lea mas: Kings y Gold arriba
En cuanto al partido de este jueves, las albirrojas empezaron de abajo, pues iban cayendo 10-15 en el primer cuarto, para tener un gran segundo chico de 22-14.
En el tercer cuarto mantuvieron la ventaja (19-18) y las panteritas tuvieron un gran cierre ganando el cuarto final 18-9.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Argentina clasificada. La selección albiceleste ya avanzó a “semis” al ganar todos sus partidos por el Grupo A.
El siguiente cupo lo definen este viernes Brasil y Ecuador.
* Programa del viernes. 12:30 Brasil vs. Ecuador, 15:00 Uruguay vs. Bolivia; 17:30 Chile vs. Colombia, 20:00 Venezuela vs. Paraguay.
El sábado serán los partidos de clasificación del 5° al 8° y las semifinales. El domingo surgirán los mejores.