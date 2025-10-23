César Macías, velocidad mexicana para el Burgos Burpellet BH

Macías, de 22 años, llega avalado por sus resultados en el calendario internacional sub-23 y por su velocidad en los finales masivos.

El corredor mexicano, que firmó por dos temporadas, se ha consolidado como uno de los mejores velocistas jóvenes de Iberoamérica.

“La temporada 2025 ha sido de ensueño para mí. Logré muy buenos resultados en Europa, Asia, América y África, y eso me abrió las puertas del profesionalismo. Qué mejor que hacerlo en el Burgos Burpellet BH, donde me han dado la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándome”, afirmó el mexicano en declaraciones ofrecidas por el club.

Macías será el segundo ciclista mexicano en vestir los colores del Burgos Burpellet BH, siguiendo los pasos de José Carlos Valdez, quien formó parte del equipo en 2009, y su fichaje refuerza la vocación internacional del conjunto burgalés y su apuesta por jóvenes talentos con proyección.

Antes de su llegada al equipo burgalés, Macías compitió en Europa con el Start Junior Team y el EvoPro Racing, para después consolidarse en el Petrolike, equipo UCI Continental con el que disputó las mejores carreras sub-23 del calendario.

Su mayor victoria llegó en Italia, al imponerse en la última etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.