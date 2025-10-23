El colombiano Robinson López busca revalidar el título en la Vuelta Ciclista a Guatemala

De acuerdo con la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, alrededor de 141 ciclistas de nueve países competirán en la prueba que recorrerá varias provincias guatemaltecas, del 24 de octubre al 2 de noviembre.

Los organizadores explicaron que 24 equipos, 11 de ellos extranjeros, buscarán ser protagonistas del denominado "giro chapín", que tendrá un recorrido de 1.437,4 kilómetros repartidos en diez etapas, entre valles y montañas.

Entre los equipos figura el GW Erco Shimano del vigente campeón, quien estará acompañado por Juan Carlos López, Óscar Santiago Garzón, Juan Sebastián Pinilla, Brandon Rojas y Fredy Ávila, dispuestos a ganar en las 10 etapas de la prueba.

López llegó a Guatemala con la misión de revalidar el título, y uno de sus principales rivales será su compatriota Rodrigo Contreras, vigente campeón de la Vuelta a Colombia, miembro del equipo Nu.

En la vuelta participarán ciclistas de Colombia, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Países Bajos, Irlanda, México y Guatemala.

La caravana del giro, avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), disputará este viernes su primera etapa con un recorrido de 172 kilómetros entre las poblaciones de Teculután y Gualán, en la provincia oriental de Zacapa, y con meta final en Los Amates, en el Caribe guatemalteco.

Pese al mal estado de algunas carreteras debido a las copiosas lluvias de la época de 2025, las autoridades deportivas aseguraron que la seguridad de los ciclistas está garantizada.