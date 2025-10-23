Entrenador y jugador de la NBA detenidos en una investigación sobre apuestas ilegales

Billups, exjugador estrella de los Detroit Pistons y miembro del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), fue detenido en relación con partidas de póquer ilegales amañadas y vinculadas a familias mafiosas, según informó el director del FBI, Kash Patel.

Rozier y un exjugador y entrenador asistente de la NBA, Damon Jones, se encontraban entre las seis personas detenidas en un caso de apuestas deportivas, según declaró Patel en una rueda de prensa en Nueva York.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella dijo que Billups, de 49 años, era una de las más de 30 personas acusadas por su presunta participación en una “trama nacional para amañar partidas ilegales de póquer” que utilizaba “alta tecnología para hacer trampas”.

Rozier y Jones presuntamente “participaron en una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas online se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”, dijo Nocella.

La describió como “una conspiración interna de apuestas deportivas que explotaba información confidencial sobre los atletas y equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto”.

Tanto Billups como Rozier fueron “suspendidos de inmediato” tras los arrestos, anunció la NBA, y afirmó estar cooperando con las autoridades en la investigación.

La liga añadió que está “revisando las acusaciones” y que las toma “muy en serio”.