Liga Evolución de Futsal: Albirrojos con doble victoria

El certamen de futsal FIFA se disputa en el Complejo SUMA de Luque.

Los combinados paraguayos tendrán este viernes jornada libre, mientras suman 10 unidades para ubicarse provisoriamente en la punta.

En cuanto a los partidos del jueves, los juveniles golearon a sus pares bolivianos por el score de 6 goles contra 2.

Ya en el primer tiempo, los albirrojitos llevaban 2-0 de ventaja.

En el arco boliviano se hicieron sentir los guaraníes Luciano Luraghi con doblete, el capitán Robert Gamarra, Jesús Escobar, Santino Franco y Thiago Reyes.

Bolivia mejor en Mayores

En la principal categoría, la visita manejó mejor el cotejo frente a la Albirroja y arañó el empate en algunas ocasiones.

La escuadra albirroja desniveló el marcador en la primera etapa, con la conversión de Marcos Solís a los 8’30”.

En el primer partido, en el debut del miércoles, la Absoluta se impuso por 3 a 1 a Chile, mientras los juveniles igualaron 3-3 en el partido contra los trasandinos.

Este sábado, Paraguay enfrentará a Uruguay y el domingo a Argentina.

Partidos de hoy

La jornada de este viernes arrancará a las 13:30 con el choque entre Uruguay y Bolivia, en Sub 20 y a las 15:45 en Absoluta.

Argentina, que ganó sus dos partidos en el debut, contra Uruguay, enfrentará a las 18:00 a Chile en Sub 20 y a las 20:15 en la Absoluta.