Terry Rozier (Miami) y el entrenador Billups (Portland), arrestados por apuestas ilegales

Además de Rozier y Billups, otras cuatro personas habrían sido arrestadas en relación con la investigación.

El arresto de Rozier se habría producido después de que los Miami Heat fuesen derrotados en la noche del miércoles por los Orlando Magic en el primer partido de los dos equipos en la nueva temporada de la NBA.

La cadena de televisión ESPN señaló que Rozier fue arrestado en la mañana del jueves en un hotel de Orlando.

Rozier estaba bajo sospecha desde que en 2023 fuesen detectadas una serie de apuestas irregulares antes del partido que disputaron los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans, cuando el base militaba en el primer equipo.

Por su parte, Billups ha sido el director técnico de los Blazers desde 2021. Con anterioridad, Billups jugó en la NBA con los Detroit Pistons y forma parte del Salón de la Fama de la NBA.

Hace cuatro meses, las autoridades arrestaron a otro jugador de la NBA, Gilbert Arenas, acusado de organizar en su vivienda partidas de póquer ilegales.