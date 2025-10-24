Destruyen y restauran en Belgrado un mural de Djokovic, símbolo de protesta estudiantil

Djokovic, que hace poco se mudó a Atenas con su familia tras una campaña de críticas de los medios cercanos al Gobierno, se ha convertido en un símbolo de unas protestas que dividen al país.

Junto al mural, en el que se muestra a Novak durante el torneo Wimbledon, está escrito '¡Dale, Dale! ¿Por qué te detuviste?', haciendo alusión a las protestas estudiantiles en Serbia que tienen lugar desde hace un año contra el gobierno de Vucic.

Djokovic celebró sus victorias en Wimbledon con el gesto de inflar algo, usado por los estudiantes con el significado de mantener la presión sobre el Gobierno, y es ese gesto el que aparece en el mural.

Sin embargo, el tenista dijo que el gesto sólo estaba vinculado con una canción, llamada 'Pump it up', que le gusta a sus hijos.

Con todo, Djokovic no ha ocultado su simpatía por las protestas en varias ocasiones y, en un derbi de baloncesto entre el Estrella Roja y el Partizan de Belgrado, apareció con una sudadera que decía "Students are champions" (Los estudiantes son campeones).

"Imaginen a ese gran patriota con chaqueta naranja y gorra, que se desliza de noche, luego se detiene frente a Novak (¡EH, NOVAK!) – lo mira a los ojos y le lanza pintura en la cara y el cuerpo", escribió en Instagram el artista que pintó el mural, Andrej Josifovski.

Pocas horas después el mismo artista reconstruyó este viernes el mural y acusó a simpatizantes del partido de Vucic de haberlo destruido.

Serbia se ha quedado este año también sin el torneo ATP en Belgrado, conocido como Serbia Open, que ha sido oficialmente trasladado a Atenas.

La decisión se tomó tras meses de negociaciones, y los organizadores destacaron que no se podían garantizar las condiciones para llevar a cabo el torneo en Belgrado en la fecha y el formato previstos.

Aunque no se ha dado una explicación oficial, los medios especulan que el traslado del torneo, cuyo director es el hermano de Djokovic, está relacionado con las circunstancias políticas en Serbia.

El propio Djokovic se ha mudado a Atenas con su familia después de una campaña de críticas de la prensa cercana al Gobierno, que lo ha calificado de traidor por apoyar las protestas contra el Gobierno.

Los estudiantes reclaman elecciones anticipadas y tachan a Vucic y su Gobierno de corrupto y autoritario, mientras que el presidente califica a los estudiantes y sus simpatizantes de "traidores" y enemigos" del Estado.