El británico Charlton y el danés Pedersen lucharán por el oro en la persecución individual

Charlton irá por la medalla de oro en el Velódromo de Santiago a partir de las 17:00 hora local (20:00 GMT) frente al danés Rasmus Pedersen, que logró el segundo mejor registro, con 4:05.092, a 2.2 segundos de diferencia.

Charlton es el único medallista del Mundial de Ballerup 2024 que está en el torneo de Chile y se aseguró al menos repetir la presea de plata que obtuvo el año pasado.

Pedersen, por su parte, ya sumó con Dinamarca su primer metal dorado en Santiago al ganar la persecución por equipos junto a sus compañeros Tobías Hansen, Niklas Larsen y Frederik Madsen, con quienes revalidó el título de 2024.

El australiano James Moriarty llegó tercero con un tiempo de 4:05.944 y luchará por el bronce ante el estadounidense Anders Johnson, que terminó cuarto con 4:06.793 y desplazó de la lucha por las preseas al italiano Etienne Grimod.

El español Joan Bennassar cerró decimoséptimo con un crono de 4:18.284, seguido del chileno Diego Rojas, mientras que el uruguayo Diego Jamen terminó vigesimosexto y el colombiano Anderson Arboleda fue descalificado.

El neerlandés Harrie Lavreysen exhibió toda su categoría al ser el más rápido con un tiempo de 57 segundos y 681 centésimas en las clasificatorias de la prueba del kilómetro, que tendrá la definición de medallas en esta tercera jornada, también desde las 17:00 hora local (20:00 GMT).

“Lo que me hace estar más feliz es poder correr con el arcoíris en el pecho otro año más, lo quiero mantener así para siempre”, dijo a la UCI Lavreysen, apodado 'La Bestia', quien ya suma 18 títulos mundiales.

La batalla de los mejores en Ballerup 2024 se reedita en Chile con los neerlandeses Lavreysen y Jeffrey Hoogland, que ocuparon los primeros lugares del podio hace un año junto al británico Joseph Truman, quien fue tercero.

Truman entró como segundo clasificado a 1.126 segundos del primero (58.807) en Santiago, mientras que Hoogland llegó tercero (58.962), en una contrarreloj en la que el colombiano Cristian Ortega destacó entre los sudamericanos al entrar séptimo (59.879) desplazando a los corredores japoneses.

La joven promesa australiana de 19 años Tayte Ryan también se lució ocupando la cuarta casilla con un crono de 59.304, por encima del alemán Henric Hackmann (59.721), el checo David Peterka (59.879) y el kazajo Kirill Kurdidi (1:00.014), que cerró en el octavo lugar para avanzar.

El español Esteban Sánchez finalizó vigesimoctavo con 1:03.033, el mexicano Edgar Verdugo le superó en el vigesimoquinto lugar 1:01.972, el colombiano Santiago Ramírez fue decimonoveno con 1:01.106 y el argentino Lucas Vilar ocupó la vigesimoprimera plaza, con 1:01.416, entre 30 competidores.

Entre tanto, la francesa Marion Borras lidera en el Ómnium tras las dos primeras pruebas al terminar tercera en el Scratch y segunda en la carrera de tempo, a falta de las dos carreras que definirán a las medallistas en esta jornada.

La neerlandesa Lorena Wiebes también está entre las mejores y en Santiago ha exhibido su categoría de campeona al haber ganado la final del scratch de 10 kilómetros en la primera jornada del certamen.

Igualada con Wiebes está la estrella danesa Amalie Dideriksen, mientras que la belga Shari Bossuyt les sigue muy de cerca.

La británica Jessica Roberts, medallista de plata de esta prueba en 2024, finalizó primera en la carrera tempo, recuperándose de su sorpresivo último puesto en el resultado del scratch.