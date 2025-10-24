Polideportivo

FIBA U17: Panteritas vs. Argentina, en semifinales

La selección paraguaya cayó este viernes contra Venezuela por la última fecha grupal y enfrentará el sábado en semifinales a Argentina, por el Campeonato FIBA U17 Femenino de baloncesto que se disputa en el COP Arena.

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 22:09
La selección paraguaya, semifinalista del FIBA U17 que se juega en nuestro país.
La selección paraguaya, semifinalista del FIBA U17 que se juega en nuestro país.

El torneo de baloncesto otorga tres cupos para el AmeriCup 2026.

Lea mas: Panteritas clasifican a semifinales

Las panteritas hicieron un gran partido, pero no pudieron mantener la intensidad de la primera mitad y perdieron 65-60 contra las petroleras, quedando segundas en el Grupo B.

Los parciales del encuentro fueron: 20-16, 11-15, 12-18, 17-16.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, las albirrojas jugarán este sábado contra Argentina (20:00), mientras las venezolanas enfrentarán a las brasileñas.

Colonias en la punta

Colonias Gold consiguió un gran triunfo por 87-81 sobre Olimpia Kings, el jueves en el estadio “Ka’a Poty” de Obligado, en choque de punteros. Los colonos quedan ahora en la vanguardia del Torneo Clausura de la LNB.

Por su parte, San José le ganó a Félix Pérez 97-74, para ubicarse tercero en el cuadrangular semifinal. El lunes se inician las revanchas del Top 4.