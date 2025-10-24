FIBA U17: Panteritas vs. Argentina, en semifinales

El torneo de baloncesto otorga tres cupos para el AmeriCup 2026.
Lea mas: Panteritas clasifican a semifinales
Las panteritas hicieron un gran partido, pero no pudieron mantener la intensidad de la primera mitad y perdieron 65-60 contra las petroleras, quedando segundas en el Grupo B.
Los parciales del encuentro fueron: 20-16, 11-15, 12-18, 17-16.
Así, las albirrojas jugarán este sábado contra Argentina (20:00), mientras las venezolanas enfrentarán a las brasileñas.
Colonias en la punta
Colonias Gold consiguió un gran triunfo por 87-81 sobre Olimpia Kings, el jueves en el estadio “Ka’a Poty” de Obligado, en choque de punteros. Los colonos quedan ahora en la vanguardia del Torneo Clausura de la LNB.
Por su parte, San José le ganó a Félix Pérez 97-74, para ubicarse tercero en el cuadrangular semifinal. El lunes se inician las revanchas del Top 4.