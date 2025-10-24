La NFL multa a Giants y a Brian Daboll por violar protocolo de conmoción cerebral

"Si bien las partes acordaron que las acciones del entrenador Daboll y del Sr. Skattebo no tuvieron impacto real en el examen ni en la atención que recibió el Sr. Jaxson Dart su conducta fue incompatible con los requisitos del protocolo de conmoción cerebral y demostró un desprecio por ellos, por lo que constituyó una violación", fue la declaración conjunta que emitió la NFL y su Asociación de Jugadores.

La violación ocurrió durante el partido de la semana seis en el que los Giants vencieron 34-17 a los campeones Eagles en el que el quarterback Jaxson Dart abandonó el partido por un golpe que recibió en la cabeza luego de ser capturado por un defensivo.

Dart salió del campo por su propio pie, aunque con las manos en la cabeza en señal de dolor. Se dirigió a la carpa médica para una revisión.

Durante la investigación del caso la NFL descubrió que Daboll y Skattebo ingresaron a la carpa y hablaron con el mariscal de campo antes de que se completara su evaluación, algo que está prohibido por la liga.

"Sólo el personal médico considerado esencial para el cuidado del atleta puede estar presente durante la evaluación en la carpa o en el vestuario. Esto incluye al médico del equipo mejor calificado para evaluar la conmoción cerebral, al entrenador atlético del equipo y al especialista en neurotrauma", dice a la letra el protocolo de conmoción cerebral de la NFL.

En las imágenes de la transmisión de ese partido se vio a Daboll en su ingreso a la carpa médica, como si estuviera urgido por el regreso del novato mariscal de campo que ha revolucionado la ofensiva de los Giants, ante la ineficacia del veterano Russell Wilson, quien ha sido relegado a la suplencia.

En el comunicado de la NFL y su Asociación de Jugadores se subrayaron las medidas tomadas por el equipo neoyorquino para no volver acometer un error similar.

"Los Giants tomaron medidas correctivas inmediatas para evitar cualquier infracción similar en el futuro, incluyendo la plena cooperación con la revisión conjunta, la capacitación adicional con el personal del club y los jugadores sobre el uso adecuado de la carpa médica durante una evaluación de conmoción cerebral", concluyó el escrito.