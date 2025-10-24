Liga Evolución de Futsal FIFA: Paraguay contra Uruguay para seguir sumando

El evento de futsal FIFA se celebra en el Complejo SUMA de la Conmebol, en Luque.

Paraguay está con 10 puntos, producto de 3 triunfos y 1 empate, mientras Argentina tenía 9 puntos y buscaba otro triunfo este viernes, frente a la Absoluta de Chile.

* Programa sabatino. Los albirrojos juveniles enfrentarán a los celestes a las 18:00, mientras en los mayores jugarán desde las 20:15 contra el mismo rival.

Antes, Argentina medirá a Bolivia en U20 y Absoluta, a las 13:30 y 15:45, respectivamente.

* Jornada de ayer. Argentina venció a Chile, 4-0 en Sub 20 y ambas escuadras se enfrentaban en la noche del viernes en Mayores. Antes, Bolivia se impuso a Uruguay por 3 a 1 en la Sub 20, mientras los orientales vengaron la derrota al batir 3-0 a los del altiplano en la Absoluta.