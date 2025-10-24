Polideportivo

Liga Evolución de Futsal FIFA: Paraguay contra Uruguay para seguir sumando

La selección paraguaya buscará este sábado sendas victorias en Sub 20 y Mayores al enfrentar a Uruguay, en la cuarta jornada de la Liga Evolución de futsal que se disputa en nuestro país, para seguir con las chances intactas de llegar al cetro.

ABC Color
24 de octubre de 2025 - 21:49
Los albirrojos consiguieron triunfos sobre su par de Bolivia.
El evento de futsal FIFA se celebra en el Complejo SUMA de la Conmebol, en Luque.

Paraguay está con 10 puntos, producto de 3 triunfos y 1 empate, mientras Argentina tenía 9 puntos y buscaba otro triunfo este viernes, frente a la Absoluta de Chile.

* Programa sabatino. Los albirrojos juveniles enfrentarán a los celestes a las 18:00, mientras en los mayores jugarán desde las 20:15 contra el mismo rival.

Antes, Argentina medirá a Bolivia en U20 y Absoluta, a las 13:30 y 15:45, respectivamente.

* Jornada de ayer. Argentina venció a Chile, 4-0 en Sub 20 y ambas escuadras se enfrentaban en la noche del viernes en Mayores. Antes, Bolivia se impuso a Uruguay por 3 a 1 en la Sub 20, mientras los orientales vengaron la derrota al batir 3-0 a los del altiplano en la Absoluta.