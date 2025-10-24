Los Leones 7s debutarán ante Australia en el torneo de Dubái

El grupo A, por su parte, cuenta con Argentina, Francia, Sudáfrica y Fiyi, que defenderá su título de campeona del mundo durante este año en el circuito mundial.

El domingo 30 tendrán lugar las eliminatorias directas además de los partidos por el quinto y séptimo puesto mientra que la final está programada para las 20:11 que coronará al campeón de este primer torneo de Dubái en el circuito internacional HSBC SVNS 2026.

El campeonato mundial de este año ya cuenta con calendario y sedes donde pasará por Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Australia, Vancouver, Estados Unidos y una etapa final en Hong Kong, Valladolid y Burdeos.

El campeonato volverá a España en mayo con una de las etapas finales en Valladolid tras el éxito que tuvo la etapa en el Metropolitano hace dos temporadas donde Los Leones lograron mantenerse en la máxima categoría del circuito sumado a la gran actuación del combinado español durante el año pasado.

