MMA DEL PARAGUAY: Cita en Virgen del Carmen

Uno de los combates estelares de MMA será en la rama femenina, entre Rebeca Martínez y la argentina Tamara Torres, a 5 rounds de 5x1.
Los organizadores anuncian un total de 15 combates, 9 en el campo rentado.
Los varones estarán en 8 peleas mientras uno de los mas esperados combates será en la rama femenina.
Estarán en juego ocho cinturones de campeones, todas estas peleas de carácter internacional.
La fiscalización corre por cuenta de la Federación Paraguaya de Artes Marciales Mixtas.
Entradas: G. 50.000 en general, 70.000 sector jaula y 1.000.000 box.