Tenis: Dani Vallejo, a cuartos de final en Costa do Sauípe

Vallejo eliminó al local Matheus Pucinelli por 2-0 (6-4 y 6-2), en una hora treinta y tres minutos, por los octavos de final.
Anteriormente el paraguayo tuvo un arrollador inicio al derrotar al también brasileño Igor Giménez por contundente 2-0 (6-0 y 6-2), en solo una hora y once minutos.
En los cuartos de final se medirá al argentino Thiago Agustín Tirante, que debieron jugar este viernes y fue reprogramado para este sábado por la intensa lluvia que azotó esa región de Brasil.
Vallejo viene de consagrarse campeón del Challenger de Curitiba y sumó con ello su segundo título ATP.