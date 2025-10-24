Polideportivo

Tenis: Dani Vallejo, a cuartos de final en Costa do Sauípe

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo, avanzó a los cuartos de final del ATP Challenger 125 de Costa do Sauípe, Brasil.

Por ABC Color
24 de octubre de 2025 - 21:01
Adolfo Daniel Vallejo (21 años) ya está en cuartos de final.
Vallejo eliminó al local Matheus Pucinelli por 2-0 (6-4 y 6-2), en una hora treinta y tres minutos, por los octavos de final.

Anteriormente el paraguayo tuvo un arrollador inicio al derrotar al también brasileño Igor Giménez por contundente 2-0 (6-0 y 6-2), en solo una hora y once minutos.

En los cuartos de final se medirá al argentino Thiago Agustín Tirante, que debieron jugar este viernes y fue reprogramado para este sábado por la intensa lluvia que azotó esa región de Brasil.

Vallejo viene de consagrarse campeón del Challenger de Curitiba y sumó con ello su segundo título ATP.