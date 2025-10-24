Un Lavreysen sin rival retiene el maillot arcoíris en la contrarreloj y llega a 19 títulos

Lavreysen se impuso con un tiempo de 57 segundos 978 centésimas, a una velocidad de 62.093 kilómetros por hora, para volar hasta su tercera medalla de oro en el Velódromo de Santiago.

El holandés, sin embargo, no alcanzó su mejor tiempo de las clasificatorias del kilómetro en las que fue el más rápido con 57 segundos y 681 centésimas.

Lavreysen ganó el jueves la final del keirin masculino y en la primera jornada se impuso en la prueba de velocidad por equipos donde también corrió Jeffrey Hoogland y Roy van den Berg.

“Ganar otro título siempre es especial, pero lo que me hace estar más feliz es poder correr con el arcoíris en el pecho otro año más”, había dicho previamente a la UCI el también pentacampeón olímpico.

El hombre rércod superó a su compatriota Hoogland, quien finalizó segundo al cronometrar 58.163 segundos, mientras que el británico Joseph Truman quedó tercero a 1.290 segundos del líder (59.268).

La batalla de los mejores, con los medallistas del Mundial de Ballerup en 2024, se reeditó exactamente con los neerlandeses y el británico ocupando las mismas posiciones en el podio.

Truman perdió potencia en la final, luego de haber clasificado como segundo con un tiempo más bajo que el de la definición (58.807) y se vio superado por Hoogland.

El holandés había sido menos rápido que el británico en las clasificatorias, pero tampoco pudo desplegar toda su velocidad en la definición de las medallas marcando un tiempo inferior al que hizo para avanzar a esta etapa (58.962).

En el cuarto lugar quedó el alemán Henric Hackmann, de 22 años, quien dejó un crono de 59.410, mientras que la joven promesa australiana de 19 años Tayte Ryan también se lució con un tiempo de 59.629 para finalizar en el quinto puesto.

El colombiano Cristian Ortega, único sudamericano en la definición del título, finalizó en el sexto lugar con un tiempo de 59.635 segundos, logrando bajar su tiempo de las clasificatorias en 0.244 centésimas con el que entró de séptimo a disputar las medallas.

En el octavo lugar terminó el kazajo Kirill Kurdidi a 2 segundos y 250 centésimas del líder de la competencia.