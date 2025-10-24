Wiebes se impone en el Ómnium y consigue su segundo título en Santiago

La ciclista, de 26 años, había ganado la final del Scratch de 10 kilómetros en la primera fecha del Mundial, pero llegó a la disputa de este título con un bajo perfil asegurando que no es “tan experimentada en el ómnium”.

Tuvo una lucha muy cerrada que zanjó al sumar 136 puntos para imponerse ante Borras, que finalizó segunda con 127 unidades.

Wiebes terminó primera en tres de las cuatro pruebas del Ómnium: el scratch, la eliminación y la de puntos, mientras que en la carrera de tempo fue sexta. Borras, en tanto, consiguió dos segundos lugares, un cuarto y un séptimo.

El bronce fue para la estrella danesa Amalie Dideriksen que alcanzó 120 enteros, tras puntuar como segunda, cuarta, quinta y tercera en las cuatro carreras, y superar a la belga Shari Bossuyt que quedó muy cerca con 117 puntos.

Fue la segunda final estrecha que definió la neerlandesa en Santiago, porque en el scratch también peleó palmo a palmo con la danesa Dideriksen.

“Tuve que ir muy profundo y creer hasta los últimos metros. En las últimas tres o cuatro vueltas estaba mal posicionada… a veces se necesita un poco de suerte”, había explicado Wiebes previo a esta competición.

Tras este título le queda una prueba más, la madison que correrá este sábado y para la cual aseguró que irá por las medallas “si se puede”, aunque es una prueba que ha corrido muy poco.

La británica Jessica Roberts, medallista de plata de esta prueba en 2024, finalizó en el undécimo puesto con 80 puntos, y solo puso finalizar primera en la carrera de tempo.

La otra medallista de bronce hace un año, la noruega Anita Yvonne Stenberg, quedó décima también con 80 puntos.

La mexicana Yareli Acevedo, única latinoamericana junto a la chilena Scarlet Cortés tuvo un gran desempeño al culminar quinta con 101 unidades, tras recuperarse de un flojo comienzo.

La española Eva Anguela cerró en el octavo lugar con 87 puntos, y la irlandesa Lara Gillespie, ganadora de la carrera de eliminación del jueves, quedó sexta con 95 enteros.