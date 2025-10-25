Baloncesto U17: Las Panteritas van por el cupo al AmeriCup 2026

El certamen de básquetbol se disputa en el polideportivo COP Arena, en Luque.

En el partido del sábado las panteritas no pudieron contra las efectivas albicelestes, que sacaron un parcial con importante ventaja de 43-27 (17-14) para ir a los vestuarios.

En el tercer chico hubo tenue acercamiento albirrojo con parcial 13-7, pero el último cuarto despegaron las albicelestes 21-7, ganando el segundo pasaje a la AmeriCup.

* Venezuela finalista. En el cotejo previo de este sábado, Venezuela consiguió el pasaporte a la final al derrotar a Brasil por 67-52.

A la vez, las petroleras consiguieron el primer boleto para el torneo continental el año que viene.

En otros juegos, Chile se impuso a Uruguay 62-64, mientras Colombia derrotó 67-38 a Ecuador.

* Programa de hoy. Uruguay y Ecuador pelearán por hoy el séptimo puesto, mientras Chile y Colombia lo harán por el quinto lugar. Brasil y Paraguay buscarán el bronce, mientras Venezuela y Argentina disputarán la final por el oro.

Bolivia fue quinta en el Grupo A y automáticamente quedó en el noveno puesto del torneo.