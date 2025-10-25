Baloncesto U17: Las Panteritas van por el cupo al AmeriCup 2026

El certamen de básquetbol se disputa en el polideportivo COP Arena, en Luque.
Lea mas: Panteritas vs. Argentina, en semifinales
En el partido del sábado las panteritas no pudieron contra las efectivas albicelestes, que sacaron un parcial con importante ventaja de 43-27 (17-14) para ir a los vestuarios.
En el tercer chico hubo tenue acercamiento albirrojo con parcial 13-7, pero el último cuarto despegaron las albicelestes 21-7, ganando el segundo pasaje a la AmeriCup.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
* Venezuela finalista. En el cotejo previo de este sábado, Venezuela consiguió el pasaporte a la final al derrotar a Brasil por 67-52.
A la vez, las petroleras consiguieron el primer boleto para el torneo continental el año que viene.
En otros juegos, Chile se impuso a Uruguay 62-64, mientras Colombia derrotó 67-38 a Ecuador.
* Programa de hoy. Uruguay y Ecuador pelearán por hoy el séptimo puesto, mientras Chile y Colombia lo harán por el quinto lugar. Brasil y Paraguay buscarán el bronce, mientras Venezuela y Argentina disputarán la final por el oro.
Bolivia fue quinta en el Grupo A y automáticamente quedó en el noveno puesto del torneo.