El francés Benoit Cosnefroy ficha por el UAE Team Emirates

Cosnefroy, de 30 años, se incorporará a su nuevo equipo en la concentración que va a llevar a cabo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) a partir de la próxima semana, informa el equipo en su página web.

El ciclista normando tiene en su palmarés 21 victorias, entre ellas, varias clásicas, como la Flecha Brabanzona el pasado año, el Gran Premio de Québec en 2022 o la Clásica de Bretaña en 2021.

"Estoy muy contento por unirme al UAE Team Emirates-XRG y muy emocionado de formar parte del mejor equipo del mundo. Es el reto ideal para mí en este momento de mi carrera. Tras hablar con el equipo y ver sus ambiciones, me quedó claro que encajaría a la perfección y sería el paso correcto", afirmó Cosnefroy al anunciarse su fichaje.