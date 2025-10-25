Hipismo: Bonita jornada del San Jorge

El paréntesis en las competencias del Ranking de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay fue propicio para que el San Jorge organizara este certamen.

* Los resultados. Los resultados registrados en las distintas categorías fueron los siguientes:

Abierta 60 centímetros: 1ª María Luisa Brítez de la Asocab con Joelito, 2° Óscar Galeano y 3ª Isabella Benítez;

Abierta 70: Dahiana Recalde de Asocab con Polo, Yazmín Vázquez y Ana Paula Pereira;

Abierta 80: Florencia Weidemann de la Asocab con Ígor, Lucía Sosa y Hugo Domínguez;

Abierta 90: Nuvia Figueredo del Acá Carayá con Silvestre, Mariana Babuglia y Valentina Díaz;

Mini Gran Premio 70/80: Sub Tte. Hernán Sanabria del Club Hípico San Jorge con Rosillo, Luciana Alfonzo y Giuliano Schembori;

Abierta 1.00 metro: Cnel. Lorenzo Villar del Acá Carayá con Histórico, Tte. Juan Melgarejo y Josué Báez.

Además animaron la gran jornada numerosos niños en la categoría Mini Escuela.