Polideportivo

Hipismo: Bonita jornada del San Jorge

Este sábado se desarrolló el Torneo Interno del Club Hípico San Jorge “Interescuelas” en la pista de arena del RC4 Acá Carayá con muy buena concurrencia, a pesar del clima inestable.

Por ABC Color
25 de octubre de 2025 - 21:39
Los menuditos de la Mini Escuela, en el concurso interno del Club Hípico San Jorge.
Los menuditos de la Mini Escuela, en el concurso interno del Club Hípico San Jorge.

El paréntesis en las competencias del Ranking de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay fue propicio para que el San Jorge organizara este certamen.

* Los resultados. Los resultados registrados en las distintas categorías fueron los siguientes:

Abierta 60 centímetros: 1ª María Luisa Brítez de la Asocab con Joelito, 2° Óscar Galeano y 3ª Isabella Benítez;

Abierta 70: Dahiana Recalde de Asocab con Polo, Yazmín Vázquez y Ana Paula Pereira;

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Abierta 80: Florencia Weidemann de la Asocab con Ígor, Lucía Sosa y Hugo Domínguez;

El podio de niñas de la Mini Escuela, en el certamen en el RC4 Acá Carayá.
El podio de niñas de la Mini Escuela, en el certamen en el RC4 Acá Carayá.

Abierta 90: Nuvia Figueredo del Acá Carayá con Silvestre, Mariana Babuglia y Valentina Díaz;

Mini Gran Premio 70/80: Sub Tte. Hernán Sanabria del Club Hípico San Jorge con Rosillo, Luciana Alfonzo y Giuliano Schembori;

Abierta 1.00 metro: Cnel. Lorenzo Villar del Acá Carayá con Histórico, Tte. Juan Melgarejo y Josué Báez.

Gran semana de los Villar. Aylén se consagró en la Quinta Fecha (Mayores 0.90), mientras el Cnel. Lorenzo se impuso ayer en 1.00 metro, ambos con el guapo corcel Histórico.
Gran semana de los Villar. Aylén se consagró en la Quinta Fecha (Mayores 0.90), mientras el Cnel. Lorenzo se impuso ayer en 1.00 metro, ambos con el guapo corcel Histórico.

Además animaron la gran jornada numerosos niños en la categoría Mini Escuela.