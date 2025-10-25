Liga Evolución de futsal FIFA: Argentina-Paraguay, por el cetro regional

El certamen de futsal FIFA consagrará al campeón, en el peculiar sistema de la Liga Evolución, donde el monarca será el país que sume mas puntos teniendo en cuenta los cotejos en ambas categorías.

Tanto las selecciones argentinas como las paraguayas suman 16 puntos, pero Paraguay tiene mejor saldo de goles, por lo que está primero en la tabla.

* Doble triunfo albirrojo. La selección paraguaya Sub 20 se despachó este sábado con furibunda goleada contra su par de Uruguay.

Los juveniles se impusieron por 5-1 (3-1), con goles de Gustavo Lugo, Robert Gamarra, doblete de Luciano Luraghi y Fabrizio Pedrozo. El gol del honor oriental fue de Rodney Ferreira.

En la Absoluta, los celestes y albirrojos protagonizaron un emocionante partido, con saldo favorable a nuestra representación, por 4-3 (3-2).

Los goles anfitriones fueron de Diego Poggi, Alex López y el doblete de Marcos Solís. En el cuadro visitante, Agustín Svetoni se desctacó con hat-trick.

Paraguay, con igual puntaje que Argentina, está con 1 gol mas y bajará a la cancha con esa ventaja y la posibilidad de celebrar el título en casa.

* Argentina sumó 4 puntos este sábado. Argentina iba con puntaje perfecto hasta vencerle ayer a Bolivia en Sub 20 por 2-1, pero en el cotejo de mayores hubo paridad de 0-0, por lo que los albicelestes están con 16 puntos (+12 goles).

* Programa de hoy. La jornada dominguera tendrá el siguiente programa:

13:30 Sub-20 Chile vs. Bolivia, 15:45 Mayor/Absoluta Chile vs. Bolivia, 18:00 Paraguay vs. Argentina (U20), 20:15 Paraguay vs. Argentina (Mayores).