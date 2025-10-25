Morris apunta al oro en persecución femenina y Augenstein guía el Ómnium

La neerlandesa Hetty van de Wouw marcó el primer récord mundial de la jornada matutina en el Velódromo de Santiago, en la contrarreloj femenina con un tiempo de 1:03.652 batiendo su propio registro de 1:04.497 de este año.

Luego llegó el del británico Matthew Richardson, el ciclista más veloz del mundo, quien con un impresionante crono de 9 segundos y 210 centésimas dejó el nuevo registro para la prueba de velocidad individual.

Richardson irá por las medallas en la jornada vespertina en la que tendrá una dura batalla con los neerlandeses Harrie Lavreysen –que busca el vigésimo título de su carrera– y Jeffrey Hoogland, quienes fueron oro y plata en el Mundial de 2024.

El japonés Kaiya Ota, bronce en Ballerup hace un año, también avanzó junto al israelí Mikhail Yakovlev, el australiano Leigh Hoffman, el trinitario Paul Nicholas y el francés Rayan Helal.

Morris finalizó primera con un tiempo de 4:24.194 y peleará por la renovación de su título en la prueba de persecución a partir de las 17.30 hora local (20.30 GMT), ante su compatriota Josie Knight que tuvo el segundo mejor crono con 4:25.141.

La estadounidense Dygert, que también fue medallista del Mundial de Ballerup 2024 al quedarse con la de plata hace un año, no logró reanudar su batalla por el oro con la británica, pero luchará por el bronce.

Dygert perdió la oportunidad de recuperar la corona que ganó en 2023, y que se le escapó sobre el final de la prueba ante Morris, al finalizar tercera en las clasificatorias con un tiempo de 4:26.127.

Por la medalla de bronce, tendrá como rival a la italiana Federica Venturelli que finalizó cuarta con un crono de 4:31.876.

La española Isabella Escalera finalizó en el decimosexto puesto con 4:47.512 y entre las sudamericanas, la mejor ubicada fue la colombiana Lina Hernández (4:47.933), luego la chilena Aranza Villalón (4:52.112) y la uruguaya Paola Silva terminó última, en la vigesimoquinta plaza (5:10.063).

El alemán Moritz Augenstein lidera la lucha por las medallas en el Ómnium tras finalizar primero la segunda carrera de tempo, y batalla con el japonés Kazushige Kuboki, quien lideró el Scratch y terminó segundo en la carrera de tempo.

Ambos corredores tienen rivales fuertes para pelear por el título a partir de las 17.30 hora local (20.30 GMT), luego de que el español Albert Torres se metiera tercero en la tempo y cuarto en el scratch.

El belga Lindsay de Vylder, campeón en 2024, también está en la lucha de esta prueba a la que le restan la carrera de eliminación y por puntos.