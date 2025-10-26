Bagnaia cree que la carrera de Moto3 se tuvo que suspender: "No ha sido correcto"

"Son cosas que pueden pasar en nuestro deporte y cuando ves cosas así piensas que el resto no son problemas. Espero que haya buenas noticias, pero solo saber que no están en peligro es algo bueno. Hacer correr a los pilotos diez vueltas después de ver lo que ha pasado no ha sido algo correcto, pero no soy yo quién tiene que tomar estas decisiones", declaró Bagnaia a Dazn al término de su carrera en MotoGP.

Rueda, que ya tenía asegurado el título de campeón de Moto3, tuvo que ser trasladado a un hospital tras su choque con el suizo Noah Detwiler (KTM), donde está consciente y a la espera de que se confirme su diagnóstico, que apunta a la fractura de una mano.

Tras limpiarse la pista, la carrera se reanudó y la victoria correspondió al japonés Taiyo Furusato (Honda).

En relación con su actuación, Bagnaia, que quedó en el vigésimo puesto de la prueba disputada este domingo, en la que la victoria fue para Alex Márquez (Ducati), se mostró satisfecho con su rendimiento en comparación con la anterior carrera en el circuito de Phillip Island (Australia).

"Tenemos que ser optimistas siempre. Hemos hecho un buen trabajo. No estoy al cien por cien, me falta algo, pero mejor así, luchando e intentando probar cosas diferentes que estar tan atrás como en Phillip Island. Estoy bastante contento. Haber luchado por la victoria habría sido mejor, pero son las cosas que pueden pasar", manifestó el campeón del mundo de MotoGP en 2022 y 2023.

Bagnaia es cuarto en la general de MotoGP, con 284 puntos, que encabeza Marc Márquez (Ducati), quien ya es matemáticamente campeón del mundo a falta de dos carreras para acabar el Mundial.