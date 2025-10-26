Duelos entre Sato-Van de Wouw y Richardson-Lavreysen cierran Mundial de pista en Santiago

En la última fecha también se definirán campeones de las pruebas: carrera por puntos 25 km femenina, eliminación masculina y madison 50 km masculino.

Richardson, el más veloz con récord mundial, y el neerlandés Harrie Lavreysen, el hombre récord con 19 títulos, avanzaron a la final por el oro del sprint en la jornada matutina tras imponerse ante el australiano Leigh Hoffman y el trinitario Paul Nicholas, respectivamente, quienes decidirán por el bronce.

El corredor británico comenzó las clasificatorias de velocidad en el Velódromo de Santiago con un nuevo crono para el récord mundial de esta prueba con un tiempo de 9 segundos y 210 centésimas.

Lavreysen apunta a la final para buscar su vigésimo título, luego de haber conquistado tres títulos en Chile con los oros en velocidad por equipos, keirin y la contrarreloj.

Sato y van de Wouw, récord mundial en contrarreloj, en tanto están en la segunda ronda del keirin, cuyas medallas se definirán a partir de las 13.30 hora local (16.30 GMT), igual que la velocidad masculina.

Ambas corredoras tuvieron una batalla previa en este campeonato, en la final de la velocidad individual que dejó a la holandesa con el título de la prueba, van de Wouw busca su cuarto oro tras ganar también la contrarreloj y la velocidad por equipos con Países Bajos.

La ciclista neerlandesa ha sido protagonista en este Mundial al batir dos veces su propio récord mundial en el kilómetro, dejando la marca en 1 minuto, 3 segundos y 121 centésimas, con su carrera en la final de la prueba.

En la primera ronda del keirin también destacó la colombiana Stefany Cuadrado, que avanzó en su serie por delante de la japonesa Sato, y confirmó su buen desempeño en el Mundial luego de que el sábado se metió entre las ocho mejores en la final de la contrarreloj quedando en el quito lugar.

También avanzaron directo Iana Burlakove, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del Comité ruso, la alemana Lea Friedrich, la australiana Alessia McCaig, la neozelandesa Ellesse Andrews, la italiana Miriam Vece, la británica Emma Finucane y la japonesa Haruka Nakazawa.

En el repechaje del keirin avanzaron la rusa Alina Lysenko, con la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción de su comité, la neerlandesa Steffie van der Peet, la polaca Nikola Sibiak, la australiana Liliya Tatarinoff, la ucraniana Alla Biletska y la británica Lauren Bell.