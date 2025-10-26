El italiano Viviani se retira campeón con el título de eliminación en Santiago

La medalla de plata fue para el neozelandés Campbell Stewart y el bronce para el neerlandés Yoeri Havil.

Su última prueba tuvo dos arranques porque hubo que repetir el pistoletazo inicial por una salida en falso entre el pelotón de corredores, nada que el experimentado italiano de 36 años no pudiera manejar.

Viviani ganó, pero además fue el único de los tres medallistas que subieron al podio en esta prueba en Ballerup 2024 que volvió a encumbrarse, tras la plata que obtuvo hace un año.

Los otros dos fueron el danés Tobías Hansen que fue oro, y el canadiense Dylan Bibic bronce, peor ambos quedaron fuera promediando la mitad de la carrera.

El italiano había anunciado su retiro antes de competir por lo que recibió la ovación del Velódromo de Santiago antes de correr, y luego los aplausos encendidos al cruzar la meta.

Viviani cierra su carrera con un palmarés que reúne tres medallas olímpicas: oro en ómnium en Río 2016, bronce en la misma prueba en Tokio 2020 y una plata en madison junto a Simone Consonni en París 2024.

En Mundiales, ha ganado nueve títulos sumando el de este domingo, diez coronas europeas y varias victorias en etapas del ciclismo de ruta en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

“Estoy increíblemente feliz con lo que he conseguido. El ciclismo me ha enseñado a vivir”, declaró con el anuncio de su retirada.