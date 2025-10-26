FIBA Sudamericano Femenino U17: Panteritas de bronce

Las panteritas demostraron guapeza como en todo el torneo sudamericano y la perseverancia les valió el pasaje al FIBA AmeriCup U18 Femenino 2026 al vencer 49-43 a las brasileñas.

El team paraguayo acompañará al torneo americano del año entrante a Argentina y Venezuela, las selecciones que se ganaron el cupo anticipadamente al ser finalistas del torneo que culminó ayer en nuestro país.

El juego de este domingo entre Paraguay y Brasil fue parejo desde el vamos, con parciales de 15-16, 16-12, 10-5 y 12-6.

La panterita Gilda Duarte fue la máxima encestadora guaraní, con 18 puntos, seguida por Bethsaida Ferreira 13, Giovana González 9, Sofía Gómez 4, Sofía Vigna 3 y Agustina Fernández 2.

También jugaron María Franco, Agatha Mineiro, Karin Cáceres y María Montañez. Otras panteritas que conformaron el team que se colgó la medalla de bronce fueron Larissa Cáceres y Luján Fernández.

* Cuerpo técnico del seleccionado. El coach del seleccionado paraguayo es Benjamín Cano, con la asistencia de Andrea Gómez, el preparado físico Junior Alderete y la team manager Paola Ferrari.

El equipo paraguayo contó además con el apoyo del seleccionador Ariel Rearte y el entrenador juvenil Daniel Talavera.

Argentina campeón

Las juveniles de Argentina se consagraron campeonas invictas del certamen juvenil al derrotar a Venezuela por 67-46.

Las albicelestes vencieron a las vinotinto con categoría, tal como lo hicieron con todos sus rivales anteriores.

Los parciales fueron de 28-6, 22-15, 7-9 y 10-16.