Pedro Acosta, tras ser segundo en MotoGP: "Contento porque he dado un paso grande"

Acosta quedó por detrás de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), matemáticamente subcampeón del mundo al sumar su tercera victoria de la temporada, y por delante de Joan Mir (Honda RC 213 V), quien completó el podio español.

"Al final sufrí en las tres últimas vueltas, pero por lo menos ya estábamos. Detrás de 'Pecco' (Bagnaia) hemos conservado muy bien con lo difícil que era gestionar la goma de adelante. Contento porque hemos dado un paso grande comparado con ayer. Ha sido poner un poco las cosas en su sitio. Siempre que usamos muchos controles no voy a gusto, pero para una carrera en la que no íbamos a ser competitivos, pudimos sacar una buena vuelta. No teníamos nada que perder", comentó Acosta en declaraciones a Dazn.

El piloto de Puerto de Mazarrón, de 21 años, se refirió al hecho de que pidió que le retiraran los controles: "Ayer sufrí mucho con el desgaste de gomas. Hoy he probado algo y hemos ido muy para atrás. Siempre que he probado esto nunca me ha convencido mucho, pero hoy menos todavía".

"Estaban indecisos con qué hacer, pero peor no podemos ir. Pedir quitarlo todo y ponerlo como en una carrera normal, que no sufra con la goma y gestiono como pueda. Si me hundo en el pozo en el que estoy siempre, pues me hundo yo. Hemos gestionado muy bien. Era mejor sacar alguna conclusión en vez de caer en el mismo tópico de siempre", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acosta queda en el puesto quinto de la general de MotoGP con 260 puntos, a 24 del italiano Bagnaia, a falta de dos carreras para el final del campeonato.

Joan Mir también expresó su satisfacción por su tercer puesto en la carrera de Malasia.

"La carrera ha sido muy dura. He disfrutado mucho, pero también he sufrido, porque la única manera que tenía para ir detrás de ellos era arriesgar un poco. Pero no quería que me pasara lo de ayer. Tengo que frenar muy tarde con esta moto, entrar muy fuerte dentro de la curva y luego levantar muy pronto. Y esto hace que tenga que tomar algo más de riesgo de lo que me gustaría", comentó Mir en Dazn.