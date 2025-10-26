Sinner conquista con sufrimiento su cuarto título del año en Viena tras remontar a Zverev

Sinner, que partía como principal cabeza de serie del torneo, tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Zverev, además de soportar algunas molestias en la parte trasera del muslo durante la tercera manga que le hicieron cojear ligeramente en algunos momentos del juego.

Tras ganar este año dos grandes, en Australia y Wimbledon, y en Pekín el pasado día 1, el tenista italiano repitió su triunfo en Viena de hace dos años para afrontar con la moral alta el Masters 1000 de París, el último de este curso, que comienza esta semana con la participación del español Carlos Alcaraz, donde tiene opciones matemáticas de arrebatarle el número uno del mundo.

Con el de este domingo, son ya 22 los títulos de Sinner en su carrera y enlaza 21 victorias en pista dura, además de convertirse en el primer jugador que juega en ocho finales seguidas en el circuito desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década.

Zverev, de 28 años y número tres del mundo, afrontaba la final con una estadística de su lado: de los siete enfrentamientos entre ambos, cuatro habían caído de su lado por tres de su rival, aunque los dos últimos fueron para el transalpino.

En el primer set, se mostró muy sólido, a pesar de que en su primer saque sufrió para salvar el juego tras neutralizar una primera bola de ruptura de su contrincante.

El alemán golpeó primero al romperle el saque a Sinner y ponerse con 3-1, una ventaja que conservó hasta el final de la manga gracias a su saque y a la resistencia que mostró ante el juego del número dos del mundo.

Con Sinner herido, el italiano pasó al ataque y empezó a acumular golpes ganadores y a recurrir a la dejada para cambiar la dinámica del partido.

La mejora en el juego le permitió robar el saque a Zverev y ponerse con 2-0, una renta que mantuvo hasta consumar el empate a un set.

En el definitivo, la balanza se equilibró y los dos jugadores sacaron su mejor repertorio para hacer méritos por el triunfo, que en el caso del alemán hubiera sido el segundo de la temporada tras el que conquistó en Múnich (Alemania) en abril.

Con 2-2, el alemán se vio en apuros, pero salvó dos bolas de ruptura para ponerse por delante en un momento en el que Sinner empezó a mostrar molestias en el muslo izquierdo, después de que en el Masters 1000 de Shanghái disputado a mediados de octubre tuviera que retirarse con calambres.

Pero cuando su estado físico parecía complicarle su rendimiento, el italiano se sobrepuso y dio el golpe definitivo al romper el saque a Zverev y ponerse con 6-5 gracias a un revés paralelo sobresaliente con el que cerró el partido y se embolsó el cheque de medio millón de euros como vencedor.