Tenis: Vallejo, vicecampeón

El compatriota venía de conquistar el Challenger de tenis en Curitiba y tuvo buen desempeño en este eslabón del Tour, pero el argentino Burruchaga, preclasificado #9 del certamen en el norte de Brasil, fue contundente.

Lea mas: Vallejo a semifinales

Román, hijo del conocido exfutbolista campeón del mundo en México 1986 Jorge Burruchaga, obtuvo una gran victoria para coronarse, consolidando el triunfo con el 75% de sus puntos con el 1er. servicio y 59% con el 2°, mientras Dani solo ganó 47% y 50%, respectivamente.

En quiebres, el argentino aprovechó 5 de 9 ocasiones, mientras el paraguayo solo 1 de 2. Vallejo tuvo 1 ace, contra 3 de Burruchaga y 2 dobles faltas contra ninguna del campeón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para llegar a la final, Dani derrotó a los brasileños Giménez y Pucinelli, al argentino Tirante y nuevamente al finalista de Curitiba, el chileno Cristian Garin.