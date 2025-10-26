Polideportivo

Tenis: Vallejo, vicecampeón

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (ATP 190°, 21 años) no pudo contra el argentino Román Andrés Burruchaga (128° ATP, 23) y perdió la final del ATP Challenger Tour 125 de Costa do Sauipe, estado de Bahía, Brasil, por 6-1 y 6-2.

Por ABC Color
26 de octubre de 2025 - 22:30
Daniel Vallejo con la ensaladera de plata en Costa do Sauipe.
El compatriota venía de conquistar el Challenger de tenis en Curitiba y tuvo buen desempeño en este eslabón del Tour, pero el argentino Burruchaga, preclasificado #9 del certamen en el norte de Brasil, fue contundente.

Román, hijo del conocido exfutbolista campeón del mundo en México 1986 Jorge Burruchaga, obtuvo una gran victoria para coronarse, consolidando el triunfo con el 75% de sus puntos con el 1er. servicio y 59% con el 2°, mientras Dani solo ganó 47% y 50%, respectivamente.

En quiebres, el argentino aprovechó 5 de 9 ocasiones, mientras el paraguayo solo 1 de 2. Vallejo tuvo 1 ace, contra 3 de Burruchaga y 2 dobles faltas contra ninguna del campeón.

Para llegar a la final, Dani derrotó a los brasileños Giménez y Pucinelli, al argentino Tirante y nuevamente al finalista de Curitiba, el chileno Cristian Garin.