Dani Vallejo, a semifinales del Challenger 125 Costa do Sauípe

El paraguayo Daniel Vallejo, que viene de consagrarse campeón en Curitiba el fin de semana pasado nuevamente se metió en semifinales de un Challenger y por segunda semana consecutiva.

Dani derrotó en cuartos de final al argentino Thiago Tirante por 6-4,6-2 y se anotó entre los cuatro mejores del certamen. Ahora se medirá al chileno Cristian Garín por un lugar en la final este domingo desde las 10:00.

De avanzar el compatriota jugará la final por la tarde.

En octavos, Vallejo eliminó al local Matheus Pucinelli por 2-0 (6-4 y 6-2), en una hora treinta y tres minutos, por los octavos de final.

Anteriormente el paraguayo tuvo un arrollador inicio al derrotar al también brasileño Igor Giménez por contundente 2-0 (6-0 y 6-2), en solo una hora y once minutos.