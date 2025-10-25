Polideportivo

Dani Vallejo, a semifinales del Challenger 125 Costa do Sauípe

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21 años), avanzó a las semifinales del ATP Challenger 125 de Costa do Sauípe, Brasil.

25 de octubre de 2025 - 22:08
Daniel Vallejo avanzó a otra semifinal en Brasil.
El paraguayo Daniel Vallejo, que viene de consagrarse campeón en Curitiba el fin de semana pasado nuevamente se metió en semifinales de un Challenger y por segunda semana consecutiva.

Dani derrotó en cuartos de final al argentino Thiago Tirante por 6-4,6-2 y se anotó entre los cuatro mejores del certamen. Ahora se medirá al chileno Cristian Garín por un lugar en la final este domingo desde las 10:00.

De avanzar el compatriota jugará la final por la tarde.

En octavos, Vallejo eliminó al local Matheus Pucinelli por 2-0 (6-4 y 6-2), en una hora treinta y tres minutos, por los octavos de final.

Anteriormente el paraguayo tuvo un arrollador inicio al derrotar al también brasileño Igor Giménez por contundente 2-0 (6-0 y 6-2), en solo una hora y once minutos.