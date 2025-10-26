Un detenido en India por acoso a dos integrantes de equipo femenino de críquet australiano

El subdirector adjunto de la División Criminal de la Policía en la ciudad de Indore, Rajesh Dandotiya, dijo ayer a la agencia india PTI que el hombre, acusado de comportarse de manera inapropiada y acosar a dos integrantes del equipo oceánico, fue identificado y arrestado.

Según Dandotiya, los encargados de la delegación de Australia informaron a la Policía de que dos integrantes del equipo estaban caminando entre una cafetería y el hotel donde estaban alojadas cuando un hombre en bicicleta se comportó de manera inadecuada y las acosó.

Las autoridades policiales no ofrecieron más detalles sobre lo ocurrido.

El director de la Junta de Control de Críquet de la India (BCCI), Devajit Saikia, dijo en un comunicado que lo acontecido es "un incidente profundamente lamentable y aislado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La India siempre se ha caracterizado por su calidez, hospitalidad y atención a todos sus huéspedes. Mantenemos una política de tolerancia cero ante este tipo de actos (...) También revisaremos nuestros protocolos de seguridad vigentes y los reforzaremos aún más, si es necesario, para garantizar que estos incidentes no se repitan", añadió Saikia.

La violencia sexual sigue siendo un grave problema en la India, donde en 2022 se registraron más de 31.500 casos de violación, lo que equivale a unas 86 denuncias diarias, según datos oficiales.

Este país asiático busca organizar grandes eventos deportivos internacionales en los próximos años, entre ellos los Juegos Olímpicos de 2036.