Boxeo: Evander Holyfield fustiga a los campeones

“El boxeo actual vive un momento diferente, sobre todo en los pesos pesados. Veo que no se atreven a enfrentarse a los mejores. Tienes que pedirle a los campeones que se enfrenten a los mejores clasificados para hacer lo correcto y eso no está pasando”, subrayó el miembro del Salón de la Fama del Boxeo, Evander Holyfield.

Lea más: Brasileño Fonseca escala en el tenis

Holyfield, quien el domingo asistió al Gran Premio de Fórmula Uno de México, recordó sus tiempos como pugilista en los que no había manera de evitar a los contendientes mejor clasificados.

“En mi época los campeones siempre peleaban contra los mejores. Se daba todo, éramos peleadores más arrojados. En mi época yo nunca le tuve miedo a nadie. La diferencia con hoy es que dábamos lo mejor de nosotros”, puntualizó el exboxeador, quien muestra una gran forma física a sus 63 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de estos problemas, criticó las intenciones de Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship, de tener un espacio para el boxeo profesional a través de Zuffa Boxing, al margen de las tradicionales CMB, AMB, OMB y FIB, que han regido este deporte a través de la historia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es difícil hablar de boxeo cuando no lo conoces y eso es lo que pasa con esto. A mí me llevó toda la vida conocerlo a fondo” , dijo.

También se mostró crítico con la inclusión de los llamados youtuberos en el boxeo profesional. Se refirió en específico a la pelea del 14 de noviembre entre el influencer Jake Paul y Gervonta Davis, quien ha sido campeón mundial en tres divisiones.

“Creo que estas cosas hacen estirar mi mente porque no es real. Creo que ésta es una manera de ganar mucho dinero y es por lo que lo hacen”, aseguró.

Holyfield también recordó aquella batalla de 1997 en la que Mike Tyson le mordió una oreja, algo que dijo está olvidado. “Mike y yo no tenemos problemas. Lo respeto y me respeta. Nadie alardea sobre lo que pasó y todos seguimos nuestro camino”, dijo.

Respecto a los boxeadores mexicanos, Evander reconoció a Julio César Chávez como el más grande de la historia y a Saúl “Canelo” Álvarez como un buen boxeador. “Chávez fue simplemente el mejor. ‘Canelo’ es un gran peleador, pero en la última pelea contra Crawford recibió muchos golpes y ganó el que tenía que ganar”, concluyó. EFE