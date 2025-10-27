Bucsa pasa a octavos en Hong Kong al derrotar a la china Yexin Ma

Bucsa demostró su superioridad ante Ma, 224 en el ránking de la WTA, a la que le rompió el saque en su primer servicio del primer set, en la que la china solo consiguió hacer un juego.

En la segunda manga, la igualdad se mantuvo hasta el 2-2, cuando la tenista cántabra apretó y ganó los cuatro juegos siguientes para cerrar el partido en poco más de una hora.

Bucsa, quien cayó en primera ronda la semana pasada en Tokio, se enfrentará en octavos con la vencedora del encuentro entre la japonesa Moyuka Uchijima y la colombiana Emiliana Arango, que se disputará este martes.

La principal favorita en Hong Kong es la suiza Belinda Bencic, que ayer, domingo, conquistó su segundo título de esta temporada en el torneo WTA 500 de Tokio al imponerse a la checa Linda Noskova por 6-2 y 6-3, mientras que la cabeza de serie número dos es la canadiense Leylah Fernández.

