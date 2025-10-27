Carson Wentz, de Vikings, y Cam Skattebo, Giants; bajas por lesión en temporada de NFL

Wentz será sometido a una operación del hombro izquierdo luego del accidenta derrota que sufrió en los controles de su equipo el pasado jueves ante Los Angeles Chargers, partido en el que fue capturado en cinco ocasiones.

El veterano pasador de 32 años, arrastraba una molestia en dicho hombro desde hace tres semanas, algo que se agravó el jueves con la constante presión que recibió de los defensivos rivales que provocaron que abandonara el juego visiblemente dolorido.

Carson Wentz cubría la baja de Jonathan James McCarthy, quien se recupera de un esguince en la parte alta del tobillo derecho desde la semana dos, por lo que aún es una incógnita si estará listo para volver a la actividad el próximo domingo, cuando los Vikings visiten a Detroit Lions en la semana nueve.

En caso de que McCarthy no esté al 100 %, Max Brosmer, novato que llegó al equipo como agente libre no reclutado en marzo pasado, será el encargado de liderar la ofensiva de Minnesota.

Los Giants fueron otro de los equipos que perdieron a un hombre clave en su ataque terrestre en Cam Skattebo, novato que había deslumbrado con sus actuaciones.

Skattebo sufrió, el domingo anterior, una dislocación del tobillo derecho en la derrota de New York ante los campeones Eagles.

Una lesión de la cual fue operado y Brian Daboll, entrenador de los neoyorquinos, confirmó que no volverá en esta campaña.

"Cam tiene una personalidad contagiosa, llegó al equipo y nos inspiró con energía y tenacidad. Todo salió bien en su cirugía, ahora se está recuperando; lo extrañaremos. Tiene un largo camino por delante en su recuperación", afirmó Daboll este lunes.

El corredor de 23 años se lastimó en una jugada en la que intentó atrapar un pase. Al caer su tobillo derecho quedó atascado entre el césped y la pierna de un defensivo de Eagles.

"¡Gracias a todos por el apoyo! La cirugía salió bien. Cada momento que pasé en el hospital con mi familia y amigos me sentí querido y apoyado. ¡Este es sólo el comienzo de mi viaje para volver!", escribió Skattebo en sus redes al salir de la operación.