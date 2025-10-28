Javier Lliso: "Si vas a unos Juegos sin soñar con una medalla no acabarás muy arriba"

"Esta temporada la enfoco con muchísimas ganas. Empezamos ya este mes que viene, a finales de noviembre, con la primera (prueba de la) Copa del Mundo. Tenemos seis (pruebas) antes de los Juegos, así que llegaremos a los mismos con bastante rodaje. Y, sobre todo, con ganas", comentó el 'freestyler' madrileño, que aparte de las pruebas de 'Big Air', también disputa las de 'slopestyle'.

"Serán mis segundos Juegos, en los que sé lo que me voy a encontrar. A los primeros iba un poco sin saber dónde pisar, del todo. Y me fue bastante bien. Así que esta vez, con la experiencia y las ganas; y, sobre todo, el saber a dónde voy, creo que puede ser un muy buen año", declaró a Efe Lliso, de 28 años, en la sede del Comité Olímpico Español (COE), durante la presentación de los equipos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

El madrileño se congratuló también de que éstos vayan a ser sus primeros Juegos 'normales', ya que los de Pekín estuvieron marcados aún por fuertes restricciones en relación con las derivadas de la pandemia del covid-19. "Otros amigos que han ido a Juegos de verano siempre me explicaban que nos perdíamos un poco la esencia de los Juegos; que es compartir con otras personas, con deportistas de otras modalidades", apuntó.

"Y sí que es verdad que en China, donde para empezar nos hacían una PCR cada mañana, íbamos con mascarilla, que era todo casi un poquito impersonal. Así que tengo muchas ganas de estos Juegos; por poder vivir realmente la experiencia", añadió Lliso, que cree que es factible "soñar con una medalla".

"No sólo es factible, sino que es necesario, pienso. Si vas a unos Juegos sin soñar con ello, no creo que vayas muy arriba. Pero al final, las medallas no te caen del cielo. Tienes que ganártelas", declaró a EFE Javi LIiso este martes en Madrid.