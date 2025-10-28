Leones se imponen por paliza y Gigantes siguen sin ganar en el campeonato dominicano

El torneo reinició su calendario luego de una semana sin ver acción debido a las lluvias causadas por la tormenta Melissa en territorio dominicano.

Con el triunfo en su visita al estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste), los Leones (2-4) obtuvieron su segundo triunfo de la campaña, mientras que los Gigantes (0-4) han perdido cada uno de los cuatro partidos que han disputado.

Guzmán mandó la pelota sobre la pared del jardín izquierdo, para producir tres carreras, como parte de un ataque de cuatro anotaciones de los escarlatas en la segunda entrada.

Navarro, quien terminó el encuentro con dos anotadas y dos remolcadas, pegó su vuelacercas de dos carreras en el tercer episodio, para ampliar la ventaja de los Leones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Brito depositó la esférica en las graderías, entre los jardines central e izquierdo en la sexta entrada, para unirse a la fiesta de batazos del conjunto rojo, quienes también contaron con carrera anotada y remolcada de Junior Lake, Alexander Canario y Franchy Cordero.

La victoria por los escarlatas fue para el relevista Phillips Valdez (1-0), quien lanzó tres entradas en blanco y ponchó a un bateador.

Leury García y el estadounidense Cooper Johnson remolcaron una carrera cada uno para destacarse en la ofensiva de los Gigantes.

El derecho Emilio Vargas (0-1) permitió seis carreras en 2.2 entradas y cargó con la derrota por los locales.

Leody Taveras anotó tres veces y el cubano J.C. Escarra remolcó dos carreras en su debut, para que las Águilas Cibaeñas vinieran de atrás y derrotaran a las Estrellas Orientales en la continuación del campeonato de béisbol invernal dominicano.

Con su triunfo de este lunes, las Águilas (4-1) pasaron a comandar la tabla de posiciones del torneo, desplazando a las Estrellas (4-2), quienes, tras ganar sus primeros cuatro juegos, han caído en sus últimos dos encuentros, ambos ante los cibaeños.

Aderlin Rodríguez anotó e impulsó una carrera por las cuyayas, quienes contaron con una anotada de Steward Berroa.

El canadiense Eric Cerantola (1-0) tiró un episodio en blanco y se llevó el triunfo por las Águilas, mientras que el salvamento fue para el estadounidense Hunter Bigge (2), quien se hizo cargo de la novena sin anotaciones.

Josh Lester pegó un jonrón de dos carreras y Miguel Sanó pegó un vuelacercas solitario para ser los mejores a la ofensiva por las Estrellas, quienes no pudieron defender su estadía en el estadio Teteto Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

El norteamericano Peyton Gray (0-1) permitió una carrera por error de su defensa y perdió el partido.

El juego que disputarían los Tigres del Licey y los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, fue suspendido debido a las lluvias en la capital dominicana.

Para este martes, los Toros visitan a los Leones en Santo Domingo, mientras las Estrellas visitarán a las Águilas en Santiago (norte) y los Tigres a los Toros en La Romana (este).