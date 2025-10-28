Xelajú va por su clasificación inédita a la final de la Copa Centroamericana 2025

Los Súper Chivos, como se le conoce al club originario de la provincia de Quetzaltenango, serán los anfitriones del partido de vuelta de esta llave semifinal. El juego se disputará en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.

El plantel hondureño llegó con todo a Guatemala para el crucial partido en el que buscará también el pase a la final, luego de no poder vencer en casa en la ida de la semana pasada.

Los dirigidos por Amarini Villatoro fueron a territorio hondureño y sacaron un valioso empate 1-1, quedando a un juego de su primera aparición en una final en el fútbol regional.

El Xelajú solo necesita un empate sin goles para lograr su sueño, aunque también la victoria por cualquier marcador le garantiza la final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, un nuevo empate 1-1 obligaría a los tiempos extras y, de persistir la igualdad, el duelo se definiría en penaltis. Un empate por dos tantos o más le daría el pase a Real España por la regla del gol de visitante.

Como local en la Copa Centroamericana, los Súper Chivos se mantuvieron invictos, ya que derrotaron por 3-0 al Águila (El Salvador), por 4-1 al Real Estelí (Nicaragua) y por 2-0 al Sporting San Miguelito (Panamá).

El vencedor de esta llave semifinal se enfrentará por el título del torneo centroamericano contra el ganador de la serie entre Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y Olimpia (Honduras).

La llave entre estos dos clubes también está empatada a un gol, pero el ganador de esa serie se definirá el jueves con Olimpia como local en Tegucigalpa.