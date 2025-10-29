Polideportivo
29 de octubre de 2025 - 22:29

Libertadores Futsal: Femenino de Sport Colonial está listo

Las chicas de Sport Colonial están prestas para el debut como anfitrionas.
Las chicas de Sport Colonial están prestas para el debut como anfitrionas.Gentileza

El club Sport Colonial es el representante paraguayo para la Libertadores Futsal Femenina que se jugará en el Complejo SUMA, en Luque, desde el sábado.

Por ABC Color

“Colo” compone el Grupo A del torneo de futsal junto a Víctor Muriel de Bolivia, PKS Futsal de Ecuador, Peñarol de Uruguay y Universidad de Chile.

Lea mas: Evolución de futsal

Grupo B: Taboão Magnus de Brasil, All Boys de Argentina, Talentos de Colombia, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.

Colonial debuta contra Peñarol el sábado (18:00). Antes juegan: 12:00 JAP vs. Talentos, 14:00 Magnus vs. Tigres, 16:00 U. Chile vs. PKS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* El plantel auriazul. La adiestradora Nadia Rodas dispone de 14 jugadoras: Sara Silva y Edineia Barbosa (arqueras); Ángeles Orué, Sol Escobar, Cinthia Arévalo y Larisse dos Santos (defensoras); Yamila Corvalán, Tamara Aquino, Perla Bareiro, Diana Benítez y Brenda Gomes (laterales); Dulce Quintana (centro campista); Jazmín Armoa y Liz Karina Sosa (pivotes).

* Antecedentes. Colonial participó en tres libertadores, siendo vicecampeón 2017 y 2018 en nuestro país, y, tercero en Cochabamba, Bolivia, en 2022.