Libertadores Futsal: Femenino de Sport Colonial está listo

“Colo” compone el Grupo A del torneo de futsal junto a Víctor Muriel de Bolivia, PKS Futsal de Ecuador, Peñarol de Uruguay y Universidad de Chile.
Lea mas: Evolución de futsal
Grupo B: Taboão Magnus de Brasil, All Boys de Argentina, Talentos de Colombia, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.
Colonial debuta contra Peñarol el sábado (18:00). Antes juegan: 12:00 JAP vs. Talentos, 14:00 Magnus vs. Tigres, 16:00 U. Chile vs. PKS.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
* El plantel auriazul. La adiestradora Nadia Rodas dispone de 14 jugadoras: Sara Silva y Edineia Barbosa (arqueras); Ángeles Orué, Sol Escobar, Cinthia Arévalo y Larisse dos Santos (defensoras); Yamila Corvalán, Tamara Aquino, Perla Bareiro, Diana Benítez y Brenda Gomes (laterales); Dulce Quintana (centro campista); Jazmín Armoa y Liz Karina Sosa (pivotes).
* Antecedentes. Colonial participó en tres libertadores, siendo vicecampeón 2017 y 2018 en nuestro país, y, tercero en Cochabamba, Bolivia, en 2022.