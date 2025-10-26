Liga Evolución de Futsal FIFA: Caídas albirrojas

El certamen de futsal concluyó este domingo, con la consagración de Argentina en la Zona Sur. Los albicelestes se medirán al campeón de la Zona Norte para conocer al campeón absoluto de la liga.

En la Sub 20, Argentina ganó 2 a 1. El albiceleste Juan Baigorria abrió la cuenta en el primer tiempo. Luego igualó el albirrojo Thiago Reyes, y el tanto del triunfo fue de Renzo Feito.

En la Absoluta, Argentina ganó 1-0 con el gol de Nelson Barrientos, en la primera mitad.

* Posiciones: Argentina 22 puntos (campeón), Paraguay 16, Chile 8, Bolivia 7, Uruguay 4.

La Zona Norte será en el Poliedro de Caracas, del 12 al 16 de noviembre, entre las selecciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y la anfitriona Venezuela.