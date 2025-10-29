Nicaragua conquista el oro en el béisbol; Costa Rica y Honduras completan el podio

La novena nicaragüense completó hoy una campaña invicta al derrotar a Guatemala por 7-1.

Los flamantes campeones apenas permitieron una carrera en cuatro juegos.

Nicaragua doblegó a Honduras por 11-0, a El Salvador por 10-0 y a Costa Rica por 12-0. Los juegos transcurrieron en el estadio Enrique Torrebiarte en el norte de Ciudad de Guatemala.

El entrenador de Nicaragua para el Clásico Mundial de 2026, el estadounidense Dusty Baker, asistió al partido, pero delegó la dirección de la selección en otros miembros de su cuerpo técnico y se dedicó a analizar el torneo desde las gradas del estadio.

Juan Diego Montes, una de las figuras de Nicaragua con orígenes guatemaltecos, dijo a EFE que fue "una bendición" ganar el oro.

"Había que defender lo que es nuestro", añadió Montes, quien participó con Nicaragua en el Clásico Mundial de 2023.

La plata del béisbol en los Juegos Centroamericanos quedó en manos de Costa Rica, que ganó tres juegos .

Honduras se adjudicó el bronce tras ganar dos juegos y perder el tercer otro, precisamente ante Nicaragua.

Nicaragua suma, incluida la medalla de este martes, 26 oros y ocupa el quinto puesto del medallero general, por encima de Honduras (22 oros) y Belice (1).