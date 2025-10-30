El Tour Colombia dejará de correrse por quinta vez debido a la falta de recursos

Debido a circunstancias similares, tampoco se corrió el Tour Colombia en las ediciones de 2021, 2022, 2023 y 2025, pese a que estuvo incluido en el calendario de carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La Federación anunció que el Tour Colombia no se disputará en la temporada 2026 “debido a que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige una competencia de categoría internacional”.

Añadió que promovió acercamientos con empresas del sector privado, conglomerados económicos y aliados estratégicos con el propósito de consolidar un esquema financiero sostenible que permitiera mantener el nivel del Tour Colombia como una de las competencias por etapas más importantes del calendario UCI en América.

La federación agregó que, pese a contar con el respaldo de algunos patrocinadores, los aportes han resultado insuficientes para cubrir la magnitud de un evento que, en promedio, requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos (unos 2,6 millones de dólares).