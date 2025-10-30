Juegos Deportivos Nacionales: Se enciende la antorcha de los talentos juveniles

Los atletas que competirán en los Juegos Deportivos Nacionales son los nacidos desde 2002 y serán representantes de sus respectivos departamentos, la Capital y las Fuerzas Armadas.
Las competencias serán en dos parques deportivos, el Parque Olímpico Paraguayo que albergará 12 sedes deportivas y el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes, con 7 disciplinas.
Además en estas sedes: Costanera de Asunción, Bahía de Asunción, Complejo El Delta y Circuito de Luque.
* Las disciplinas. Nada menos que 20 disciplinas estarán activas en estos juegos:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Atletismo, boxeo, básquetbol 3x3, ciclismo, fútbol playa, hándbol, judo, karate, lucha, remo, rugby seven, taekwondo, deportes acuáticos, esgrima, futsal FIFA, levantamiento de pesas, patinaje, tenis, tenis de mesa y vóley playa.
* Premios metálicos. El podio recibirá millonarios premios en estas justas.
La delegación que obtenga más puntos se llevará 300.000.000 de guaraníes, el segundo puesto G. 150.000.000 y el tercer lugar G. 50.000.000.