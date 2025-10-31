49ers y Jaguars reconocen una especial atención en la política de apuestas de la NFL

"La NFL envía gente a hablar con nosotros. Obviamente, es un asunto muy serio. Hay que tomárselo en serio. Es algo de lo que nos ocupamos mucho en el receso de la temporada", afirmó Shanahan.

El viernes de la semana pasada la National Football League (NFL) envió a sus 32 equipos un recordatorio sobre la estricta prohibición de apuestas para todo su personal, luego del escándalo que envolvió a la National Basketball Association (NBA) en el que una operación del FBI concluyó con el arresto de 30 personas involucradas en apuestas deportivas ilegales y partidas de póquer amañadas.

Entre las figuras de la NBA arrestadas están Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, de los Miami Heat, y el exjugador de Heat, Bucks y Cavaliers, Damon Jones.

En los Jaguars, Liam Coen también aceptó que hay comunicación recurrente con sus jugadores sobre el tema de la prohibición de apuestas.

"Sé que es algo que todos nos tomamos muy en serio. Es un asunto que debemos tener en cuenta y lo volveremos a tratar antes de viajar a Las Vegas", afirmó el entrenador de Jaguars.

Coen se refirió al tema por el viaje que los Jaguars emprenderán este sábado hacia Las Vegas, conocida como 'La capital del entretenimiento mundial', famosa por sus múltiples casinos, donde el domingo chocarán con los Raiders en partido de la semana nueve.

"Este es un viaje de negocios. No deberíamos tener ningún problema con eso, pero entiendo y valoro la seriedad de la situación. Es real. Está ocurriendo en nuestro entorno. Obviamente, las fantasías, las apuestas y todo eso. Es un asunto importante en nuestro mundo", señaló.

En referencia a que muchos de los hoteles en Las Vegas también funcionan como casinos, el 'coach' dijo que le recordó a sus jugadores mantenerse alejados de esas zonas y sólo en las zonas controladas por el equipo.

"Ni se les ocurra ir a cenar ahí les dije. Les pedí que nos mantengamos alejados. Aquí tenemos muy buena comida. Evitemos todo eso", concluyó.