El rugby acelera su estrategia con patrocinios que conectan con sus valores

Esta unión se dará tanto en los equipos masculino como femenino a nivel absoluto de España para los dos próximos años, hasta 2027, en un momento en el que el rugby trabaja para consolidar su crecimiento y ampliar su presencia en el panorama deportivo internacional.

Así lo remarcó Juan Carlos Martín, presidente de la Real Federación Española de Rugby, quien destacó la importancia de la entrada de grandes patrocinadores que ayuden a impulsar este deporte y, además, apostar por valores compartidos como "esfuerzo, trabajo en equipo y excelencia".

"La decisión de KPMG de extender su colaboración con la Federación y patrocinar a nuestras selecciones absolutas es una noticia extraordinaria y un motivo de orgullo. Ahora, que KPMG dé el salto para apoyar a Los Leones y Las Leonas —nuestros máximos referentes deportivos— es la prueba de que están totalmente alineados con nuestros valores: el esfuerzo, el trabajo en equipo y la excelencia. Estamos convencidos de que esta alianza será clave para los próximos éxitos de nuestro rugby", afirmó.

Con este trato para las dos próximas temporadas, enmarcado en la estrategia de patrocinios de la RFER, las selecciones masculina y femenina lucirán el logotipo de KPMG en las equipaciones oficiales y en diversas acciones de comunicación, activaciones y eventos conjuntos que buscarán acercar el rugby al público y potenciar su impacto social.

En esa búsqueda para impulsar el deporte en la sociedad, la RFER se une a una de las firmas que más han apostado por el rugby en España, apoyando la competición nacional de jóvenes talentos, la liga nacional M23, con el principal objetivo de aumentar su visibilidad y dinamismo.

En el caso de la empresa KPMG, que con la inclusión del equipo nacional femenino en este acuerdo también trata de fomentar la igualdad, persigue, de la mano de la RFEF, dar una mayor visibilidad al talento de las jugadoras y ayudar a crear referentes que inspiren a nuevas generaciones, tal y como señaló su presidente, Juanjo Cano.

"En KPMG, compartimos la mentalidad del rugby: no hay estrellas, hay equipo. Competir, crecer y hacerlo juntos. Nuestro apoyo al rugby nace de una conexión profunda de valores: una apuesta por el talento, la igualdad y el esfuerzo colectivo. Nos ilusiona apoyar a Los Leones y Las Leonas. Estamos convencidos de que juntos, vamos a llegar más lejos", concluyó.