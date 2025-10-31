Polideportivo
31 de octubre de 2025 - 21:22

Libertadores de Futsal FIFA Femenino: Sport Colonial inicia el camino contra Peñarol

Amistoso de las colonialistas, contra chicos del colegio CEI.Gentileza

Este sábado arranca la Libertadores de Futsal Femenina “Paraguay 2025”, y Sport Colonial, representante de nuestro país, debutará contra Peñarol de Uruguay, a partir de las 18:00.

Por ABC Color

En el certamen de futsal FIFA tomarán parte 10 equipos, divididos en dos grupos.

Colonial enfrentará también a sus pares del Víctor Muriel de Bolivia, PKS Futsal de Ecuador y Universidad de Chile, por el Grupo A del evento.

En el Grupo B están Taboão Magnus de Brasil, All Boys de Argentina, Talentos de Colombia, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.

* Programa inaugural. El programa sabatino en el Complejo SUMA de Luque será el siguiente:

12:00 Deportivo JAP vs. Talentos,

14:00 Magnus vs. Tigres,

16:00 U. de Chile vs. PKS

18:00 Sport Colonial vs. Peñarol.