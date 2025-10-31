Libertadores de Futsal FIFA Femenino: Sport Colonial inicia el camino contra Peñarol

En el certamen de futsal FIFA tomarán parte 10 equipos, divididos en dos grupos.
Colonial enfrentará también a sus pares del Víctor Muriel de Bolivia, PKS Futsal de Ecuador y Universidad de Chile, por el Grupo A del evento.
En el Grupo B están Taboão Magnus de Brasil, All Boys de Argentina, Talentos de Colombia, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.
* Programa inaugural. El programa sabatino en el Complejo SUMA de Luque será el siguiente:
12:00 Deportivo JAP vs. Talentos,
14:00 Magnus vs. Tigres,
16:00 U. de Chile vs. PKS
18:00 Sport Colonial vs. Peñarol.