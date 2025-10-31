Liga Evolución de Fútbol Playa: Pynandi van por Chile para mantenerse en la vanguardia

Los Pynandi tienen puntaje perfecto en la liga de fútbol playa, tras sendas victorias en las categorías Sub 20 y Mayor, frente a Uruguay en el debut y el jueves contra Bolivia.

* Programa de hoy. Los partidos entre albirrojos y rojos, serán a las 18:30 en Sub 20, mientras que los mayores jugarán desde las 20:00.

Antes jugarán Argentina vs. Bolivia, a las 15:30 y 17:00, en la Sub 20 y Absoluta, respectivamente.

* Resultados del viernes. En los partidos disputados este viernes, Bolivia sumó 6 puntos, tras victorias sobre Chile en las dos categorías.

En juvenil se impuso por 4 goles contra 3, mientras en la Mayor, los trasandinos doblegaron 3-1 a los del altiplano.

En los siguientes cotejos, los argentinos Sub 20 ganaron en tiempo extra 6-5 a sus pares uruguayos, consiguiendo 2 puntos.

En el choque de fondo se enfrentaban albicelestes y celestes en la Absoluta.

* Última fecha. Este domingo se cerrará la Liga Evolución Zona Sur, con los partidazos entre las selecciones de Argentina y los Pynandi.