Polideportivo
31 de octubre de 2025 - 20:10

Liga Evolución de Fútbol Playa: Pynandi van por Chile para mantenerse en la vanguardia

Los Pynandi juveniles y mayores van contra Chile, para mantenerse en la vanguardia de la Liga Evolución.
Las selecciones paraguayas tendrá como rivales a sus pares de Chile, este sábado, en su tercera presentación por la Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Sur, que se disputa en el Estadio Mundialista Los Pynandi, en el Parque Olímpico.

Por ABC Color

Los Pynandi tienen puntaje perfecto en la liga de fútbol playa, tras sendas victorias en las categorías Sub 20 y Mayor, frente a Uruguay en el debut y el jueves contra Bolivia.

* Programa de hoy. Los partidos entre albirrojos y rojos, serán a las 18:30 en Sub 20, mientras que los mayores jugarán desde las 20:00.

Antes jugarán Argentina vs. Bolivia, a las 15:30 y 17:00, en la Sub 20 y Absoluta, respectivamente.

* Resultados del viernes. En los partidos disputados este viernes, Bolivia sumó 6 puntos, tras victorias sobre Chile en las dos categorías.

En juvenil se impuso por 4 goles contra 3, mientras en la Mayor, los trasandinos doblegaron 3-1 a los del altiplano.

En los siguientes cotejos, los argentinos Sub 20 ganaron en tiempo extra 6-5 a sus pares uruguayos, consiguiendo 2 puntos.

En el choque de fondo se enfrentaban albicelestes y celestes en la Absoluta.

* Última fecha. Este domingo se cerrará la Liga Evolución Zona Sur, con los partidazos entre las selecciones de Argentina y los Pynandi.