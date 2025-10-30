Polideportivo
30 de octubre de 2025 - 22:36

Evolución de fútbol playa: Nuevos triunfos Pynandi

Los pynandi sub 20 y adultos sumaron triunfos contra Bolivia.
Las selecciones guaraníes Sub 20 y Absoluta consiguieron este jueves su cuarta victoria en la Liga Evolución “Paraguay 2025” Zona Sur, esta vez contra Bolivia.

Por ABC Color

El certamen de fútbol playa se disputa en el Estadio Mundialista “Los Pynandi” en Parque Guazú. Los Pynandi tienen jornada libre este viernes.

En el primer compromiso albirrojo, los juveniles golearon 13-5, sin embargo, a los Pynandi mayores les costó más derrotar a Bolivia, pero consiguieron una gran victoria de 2 a 1 para mantenerse en la vanguardia.

Uruguay derrotó a Chile, en Sub 20 en penales 5-3, tras paridad de 2-2 y en la Absoluta fue de 6-5.

* Juegos de hoy: 15:30 y 17:00 Bolivia vs. Chile; 18:30 y 20:00 Uruguay vs. Argentina.