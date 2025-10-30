Evolución de fútbol playa: Nuevos triunfos Pynandi

El certamen de fútbol playa se disputa en el Estadio Mundialista “Los Pynandi” en Parque Guazú. Los Pynandi tienen jornada libre este viernes.
En el primer compromiso albirrojo, los juveniles golearon 13-5, sin embargo, a los Pynandi mayores les costó más derrotar a Bolivia, pero consiguieron una gran victoria de 2 a 1 para mantenerse en la vanguardia.
Uruguay derrotó a Chile, en Sub 20 en penales 5-3, tras paridad de 2-2 y en la Absoluta fue de 6-5.
* Juegos de hoy: 15:30 y 17:00 Bolivia vs. Chile; 18:30 y 20:00 Uruguay vs. Argentina.