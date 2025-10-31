Los Ángeles 2028 presenta su equipo de producción para la inauguración y la clausura

Winston, ganador de 14 premios Emmy, será el productor ejecutivo y director creativo y su experiencia se sumará a la de Givens, que ha producido más de 400 grandes eventos en directo y 63 ceremonias globales, y ha ocupado cargos en 15 Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

El jefe de ceremonias, de contenido de Los Ángeles 2028 y productor ejecutivo, Peter Rice, explicó que su idea era contar con profesionales que pudieran combinar “visión artística y ejecución impecable al más alto nivel”.

“Ben Winston y Scott Givens son dos de los productores más destacados en el entretenimiento en vivo hoy en día. Su experiencia combinada reúne la narrativa creativa y la excelencia en la producción necesarias para entregar ceremonias dignas del escenario olímpico y paralímpico, que mostrarán a Los Ángeles como la capital mundial del entretenimiento mientras celebran a los atletas que nos inspiran a todos”, afirmó.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028 y los Juegos Paralímpicos del 15 al 27 de agosto. Será la tercera vez que la competición olímpica tenga lugar en la ciudad californiana y la primera que acogerá la cita paralímpica.